«Закон не терпит спешки»: Водителям объяснили, чем грозит отъезд до разговора с инспектором ДПС

Водитель, остановленный инспектором ГАИ, обязан дождаться его, даже если тот задерживается, иначе грозит крупный штраф или лишение прав. Разъяснение по этому поводу дали в пресс-службе МВД России в ответ на запрос Autonews.ru.

По правилам, сотрудник должен подойти к машине незамедлительно, представиться и объяснить причину остановки. Однако на практике, особенно при массовых проверках, инспекторы нередко фиксируют сразу несколько машин, и им приходится разбираться с ситуацией последовательно. В приоритете, согласно пункту 33 Порядка надзора, находятся действия по сохранению жизни и здоровья граждан, а также предупреждение аварий.

При долгом ожидании водитель имеет полное право выйти из салона и уточнить причину задержки. Но уезжать с места категорически запрещено, даже если инспектор всё ещё не подошёл.

«Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти <…> влечёт наложение административного штрафа в размере от 7 тыс. до 10 тыс. руб. (ч. 2 ст. 12.25 КоАП), а повторное совершение данного административного правонарушения влечёт наложение административного штрафа в размере 10 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев», — напомнили в ведомстве.

Ранее Госавтоинспекция напомнила, что после покупки автомобиля его можно эксплуатировать без регистрации в течение десяти дней, однако без документов садиться за руль нельзя. В этот период водитель обязан иметь при себе удостоверение, документы о приобретении транспортного средства и полис ОСАГО. Как только отведённый срок истекает, ездить без регистрационных знаков становится запрещено. За управление незарегистрированной машиной предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей.