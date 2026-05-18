Марина Кравец снялась в купальнике в день своего 42-летия

Звезда ТНТ Марина Кравец отметила 42-летие и поделилась эффектным снимком с отдыха. Телеведущая появилась на пляже в цветном монокини и дополнила образ стильными аксессуарами. На кадре она позирует у моря и выглядит по-летнему расслабленной.

«Как говорит наша младшая дочка Лерочка: «День оддення!» У меня сегодня он. Спасибо всем, с кем работаю, с кем дружу, кого люблю! Всем-всем прекрасного дня», — написала именинница.

Марина Кравец замужем за генеральным продюсером ТНТ Аркадием Водаховым. Их история началась ещё в Санкт-Петербургском государственном университете, где оба играли в КВН. Дружба быстро переросла в роман, а в 2013 году пара официально оформила отношения.

У супругов две дочери — шестилетняя Вероника и двухлетняя Валерия. Первую беременность Кравец долго скрывала от публики и не комментировала догадки поклонников, которые внимательно рассматривали её снимки в соцсетях.

Позже артистка сама сообщила о рождении дочери. Матерью Кравец впервые стала в 35 лет и признавалась, что считает этот возраст идеальным для осознанного родительства.