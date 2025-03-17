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17 марта, 16:47

«Невероятно органичный»: Марина Кравец назвала самого смешного комика России

Марина Кравец считает Гарика Харламова самым смешным комиком России

Марина Кравец. Обложка © VK / Марина Кравец

Марина Кравец. Обложка © VK / Марина Кравец

Резидент Comedy Club Марина Кравец в беседе с «Газетой.ru» раскрыла свои вкусы в юморе. Актриса призналась, что не любит пошлые шутки и неуместный мат, которые никак не обогащают зрителя. Звезда выступает за тонкий юмор, над которым нужно подумать.

Кроме того, Кравец назвала самого смешного комика России. Она отметила, что всегда смеётся после его шуток.

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«Над чьими шутками я смеюсь всегда? Гарика Харламова. Он невероятно органичный и на сцене, и в жизни», — отметила Кравец.

Кравец добавила, что Харламов никогда не матерится просто так и умеет шикарно рассказывать истории с нецензурной лексикой. От его шуток с ненормативной лексикой комфортно, в отличие от подобных шуток других артистов, заключила Кравец.

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Кстати, Гарик Харламов тоже не скупается на комплименты в адрес коллег. Ранее он восхитился фигурой похудевшего Сергея Бурунова, сравнив актёра с Аленом Делоном.

Борис Эльфанд
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