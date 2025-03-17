«Невероятно органичный»: Марина Кравец назвала самого смешного комика России

Резидент Comedy Club Марина Кравец в беседе с «Газетой.ru» раскрыла свои вкусы в юморе. Актриса призналась, что не любит пошлые шутки и неуместный мат, которые никак не обогащают зрителя. Звезда выступает за тонкий юмор, над которым нужно подумать.

Кроме того, Кравец назвала самого смешного комика России. Она отметила, что всегда смеётся после его шуток.

«Над чьими шутками я смеюсь всегда? Гарика Харламова. Он невероятно органичный и на сцене, и в жизни», — отметила Кравец.

Кравец добавила, что Харламов никогда не матерится просто так и умеет шикарно рассказывать истории с нецензурной лексикой. От его шуток с ненормативной лексикой комфортно, в отличие от подобных шуток других артистов, заключила Кравец.