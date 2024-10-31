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31 октября, 13:52

Петросяна зовут в патриархи Comedy Club

Канделаки заявила, что Петросян мог бы стать патриархом Comedy Club

Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки призналась, что участники Comedy Club восприняли бы тепло и с позитивом желание Евгения Петросяна выступать на их сцене на постоянной основе. Об этом сообщила пресс-служба телеканала, комментируя новость о том, что легендарный юморист впервые выступит перед зрителями Comedy Club 1 ноября.

«А мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты», — поделилась Канделаки.

Предполагается, что Петросян станет резидентом клуба только в рамках одного специального выпуска телешоу. Вместе с ним примут участие Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Александр Морозов, участники шоу «Уральские пельмени» и «Однажды в России». В своём послании Канделаки таинственно намекнула, что Петросян может продолжить выступать со сцены Comedy.

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Напомним, 3 сентября директор ТНТ Тина Канделаки опубликовала видео, где попрощалась с Comedy Club. Однако все слухи о закрытии проекта оказались рекламным ходом для привлечения внимания зрителей. Канделаки рассказала, что юморист Гарик Харламов представил руководству телеканала огромное количество новых идей. Они касаются не только юмора и резидентов, но и оформления проекта. ТНТ давно планировал перезапустить проект в новом качестве.

Татьяна Миссуми
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