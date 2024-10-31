Петросяна зовут в патриархи Comedy Club

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки призналась, что участники Comedy Club восприняли бы тепло и с позитивом желание Евгения Петросяна выступать на их сцене на постоянной основе. Об этом сообщила пресс-служба телеканала, комментируя новость о том, что легендарный юморист впервые выступит перед зрителями Comedy Club 1 ноября.

«А мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты», — поделилась Канделаки.

Предполагается, что Петросян станет резидентом клуба только в рамках одного специального выпуска телешоу. Вместе с ним примут участие Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Александр Морозов, участники шоу «Уральские пельмени» и «Однажды в России». В своём послании Канделаки таинственно намекнула, что Петросян может продолжить выступать со сцены Comedy.