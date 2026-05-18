«Не родись красивой»: встреча актёров спустя 21 год выдавила скупую миллениальскую слезу у фанатов
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uliatakshina
Юлия Такшина показала в личном блоге видео с актёрами сериала «Не родись красивой». В кадре можно увидеть артистов, которых зрители помнят по одному из самых популярных российских телепроектов 2000-х.
Актёры сериала «Не родись красивой».
Ролик вызвал у пользователей Сети волну ностальгии. Поклонники обрадовались редкой встрече и начали обсуждать, как изменились любимые герои спустя 21 год после выхода сериала.
Особое внимание зрители обратили на Нелли Уварову и Григория Антипенко. Исполнительница роли Кати Пушкарёвой стала почти седой, а её экранный партнёр заметно возмужал и выглядит гораздо серьёзнее.
При этом сама Такшина, сыгравшая роковую красавицу, по мнению пользователей, почти не изменилась. Фанаты отметили, что такие кадры стали для них настоящим подарком и поводом снова вспомнить историю, за которой когда-то следила вся страна.
Ранее Life.ru. писал, что Нелли Уварова, полюбившаяся зрителям по роли в сериале «Не родись красивой», столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Неудачное падение на льду спорткомплекса «Лужники» потребовало немедленного вмешательства медиков: актрису экстренно доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
