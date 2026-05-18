«Приключения Пиноккио» по-европейски: Захарова вспомнила детскую сказку, говоря о планах Литвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения о планах Литвы создать минное поле на границе с Россией. Речь идёт о проекте Евросоюза Eastern Flank Watch, или «Восточный дозор».

Поводом стали публикации СМИ о том, что Вильнюс намерен включить минные заграждения в линию обороны на восточном фланге ЕС. Захарова ответила на это в своём стиле, обыграв саму идею минного поля в стране Евросоюза.

«Поле минное в стране ЕС». Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», — написала она в своём тг-канале.

Напомним, о планах Литвы ранее рассказал глава Минобороны страны Робертас Каунас. По его словам, смысл проекта заключается в создании вдоль границы сдерживающих сил, а если они не сработают — полноценной оборонительной линии с противотанковыми средствами и минами против передвижения пехоты.

Проект «Восточный дозор» был объявлен осенью 2025 года для противодействия якобы существующим угрозам со стороны России. При этом Москва неоднократно подчёркивала, что не намерена нападать на страны НАТО.

Отдельный резонанс вызывает тема противопехотных мин. Их применение запрещено Оттавской конвенцией, однако страны Балтии, Польша и Финляндия вышли из этого договора. На этом фоне планы Литвы выглядят ещё более показательным примером того, как европейская риторика о безопасности всё заметнее превращается в милитаризацию приграничных территорий.