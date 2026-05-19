18 мая, 21:24

Актриса Ирина Пегова опубликовала редкое фото с возлюбленным Сергеем Мариным

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pegovairina

Российская актриса Ирина Пегова впервые за долгое время поделилась с поклонниками романтическим снимком. На фотографии, опубликованной в соцсетях, звезда позирует со своим возлюбленным — коллегой Сергеем Мариным, который моложе её на девять лет. Снимок был сделан после вручения одной из театральных премий.

Ещё в 2024 году Пегова призналась, что в её личной жизни появился мужчина. Тогда она показала букет цветов, подаренный избранником в честь присвоения ей звания народной артистки за большие заслуги в развитии кинематографа и театра. Однако имя своего кавалера актриса долго скрывала. Лишь в июне 2025 года пара перестала таиться: Пегова и Марин вместе посетили фестиваль «Пилот», не прячась от объективов журналистов. Сама артистка не раз подчёркивала, что в личной жизни у неё всё складывается прекрасно и она по-настоящему счастлива.

У знаменитости есть 20-летняя дочь Татьяна от предыдущего брака с актёром Дмитрием Орловым. Супруги прожили вместе шесть лет и расстались в 2011 году. Сама Пегова признавалась, что после развода её жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону. До рождения дочери у актрисы случился выкидыш. Орлов в эфире программы «Судьба человека» откровенно рассказал, что в тот драматичный момент не только не поддержал бывшую жену, но и обвинял её в случившемся. По словам артиста, он был ужасным эгоистом и не понимал, насколько важна для человека семья.

Причиной развода также стала алкогольная зависимость звезды фильма «Брат 2». Пегова пыталась бороться с этой проблемой, но безуспешно. Актриса вспоминала, что тогда ощущала себя «беспомощным заложником» обстоятельств.

Ранее российская актриса Ирина Пегова вместе со своим возлюбленным — актёром Сергеем Мариным — улетела из Москвы на отдых в Таиланд. 47-летняя артистка поделилась с поклонниками атмосферными кадрами с курорта, опубликовав их на своей странице в социальных сетях.

Виталий Приходько
