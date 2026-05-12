«Восемь лет супа и заботы»: Садальский рассказал, почему квартира Арининой досталась не племянникам, а Пеговой

Квартира в центре Москвы и дача под Истрой, принадлежавшие заслуженной артистке РСФСР Людмиле Арининой, отошли не её родственникам, а актрисе Ирине Пеговой. Об этом сообщил Станислав Садальский в своём телеграм-канале.

По словам Садальского, племянники покойной вспомнили о ней только после смерти, когда узнали о наследстве. Они попытались оспорить завещание через суд, но безуспешно. Зато Пегова, по его информации, ухаживала за Арининой восемь лет: приносила горячую еду, помогала по хозяйству и просто была рядом, пока родные куда-то исчезли.

«Людмила Аринина ушла из жизни но своё наследство оставила не племянникам, а прекрасной актрисе Ирине Пеговой — которая восемь лет была рядом, привозила горячий суп, помогала по дому, поддерживала в самые тяжёлые дни и звонила каждый день, когда родственники просто исчезли. Племянники в падучей мгновенно побежали в суд оспаривать завещание. План был банальный — выставить «любимую родственницу» дурочкой», — написал он.