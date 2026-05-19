Сборная Чехии обыграла Швецию в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии со счётом 4:3 победила команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Швейцарии.

В составе победителей шайбы забросили Матей Блюмель (4-я минута), Доминик Кубалик (13), Якуб Флек (14) и Иржи Чернох (24). У шведов отличились Юэль Перссон (16), Симон Холмстрём (18) и Оливер Экман-Ларссон (27). Чешские хоккеисты набрали 7 очков и занимают второе место в группе B. Шведы с тремя очками расположились на пятой строчке.

В следующем матче сборная Чехии сыграет с командой Италии, шведы встретятся со словенцами. Обе игры пройдут 20 мая. В параллельной встрече группы А сборная Швейцарии разгромила команду Германии со счётом 6:1 и одержала третью победу подряд. Немцы потерпели третье поражение.

В чемпионате мира участвуют 16 сборных, разделённых на две группы. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Ранее сообщалось, что сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею в Швейцарии. В матче группового этапа латвийцы выиграли у команды Германии со счётом 2:0. Шайбы забросили Мартиньш Дзиеркалс на 19-й минуте и Рудольф Балцерс на 25-й. Ранее латвийцы уступили хозяевам льда швейцарцам (2:4). Теперь в активе команды Харийса Витолиньша три очка, что позволяет ей занимать пятое место в группе А. Немцы же после двух матчей не набрали ни одного балла.