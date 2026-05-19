Джон Траволта шокировал публику новым имиджем

В пятницу на красной дорожке Каннского кинофестиваля произошла сенсация: 72-летний Джон Траволта предстал перед публикой в обновлённом образе. Актёр вышел в свет в компании своей 26-летней дочери Эллы Блю и моментально приковал к себе внимание фотографов. Об этом передаёт Daily Mail.

Траволта выбрал необычный наряд: кремовый берет, свежеокрашенную чёрную бороду и очки. К тому же артист заметно постройнел, что лишь подчеркнуло его преображение. На протяжении фестиваля он также появлялся в более расслабленном виде — с чёрным беретом.

Новый облик артиста вызвал бурную дискуссию в социальных сетях. Мнения разделились: «Кто это?», «Что они сделали с Джоном Траволтой?!», — возмущались одни. Другие сравнивали его с «сюрреалистом с левого берега Парижа 1930-х». Критике подвергли и решение 70-летнего мужчины красить бороду в чёрный цвет. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал смелый эксперимент актёра.

Ранее Life.ru писал, что Джон Траволта расплакался, неожиданно получив почётную награду Каннского кинофестиваля. Он прилетел во Францию на премьеру своего режиссёрского дебюта — фильма «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». Он не ожидал, что ему вручат «Золотую пальмовую ветвь» за достижения в области кинематографа.