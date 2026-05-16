«Это больше, чем «Оскар»: Джон Траволта не сдержал слёз от неожиданной награды

Американский актёр Джон Траволта расплакался, неожиданно получив почётную награду Каннского кинофестиваля. Он прилетел во Францию на премьеру своего режиссёрского дебюта — фильма «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». Он не ожидал, что ему вручат «Золотую пальмовую ветвь» за достижения в области кинематографа.

«Это больше, чем «Оскар»! Полная неожиданность!» — воскликнул актёр, не веря своим глазам.

Траволта искренне поблагодарил за признание директора фестиваля Тьерри Фремо. Свою картину он представил ему ещё в ноябре.

Свой режиссёрский дебют Траволта снял при поддержке Apple по одноимённой детской книге 1997 года. В картине также снимается его дочь Элла Блю. Ранее актёр дважды номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Напомним, во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Ранее новозеландский режиссёр Питер Джексон, получивший мировую известность за работу над кинотрилогией «Властелин колец», был удостоен «Золотой пальмовой ветви». Статуэтку ему вручил американский актёр Элайдж Вуд, исполнивший роль хоббита Фродо в фильмах Джексона.