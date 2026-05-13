Создатель фильмов «Властелин колец» получил «Золотую пальмовую ветвь»

Новозеландский режиссёр Питер Джексон, наиболее известный благодаря созданию фильмов серии «Властелин колец», получил «Золотую пальмовую ветвь» во время церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Награду он получил из рук американского актёра Элайджа Вуда, сыгравшего хоббита Фродо в кинотрилогии.

«Я никогда не мог себе представить, что выиграю «Золотую пальмовую ветвь». Это чудесный сюрприз, потому что я не снимаю фильмы ради этой награды. Я дважды бывал в Каннах, и эти поездки стали важными вехами в моей карьере», — отметил режиссёр в благодарственном слове к жюри.

Джексон признался, что 25 лет журналисты прочили ему полный крах с выходом на телеэкраны «Властелина колец». Однако режиссёр смог пойти против течения и сделать легендарную картину. Он также добавил, что именно компания March du Film в Канне помогла его первой ленте «Инопланетное рагу» выйти на широкий экран.

Напомним, во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Одним из самых заметных выходов первого дня стало появление 92-летней актрисы и продюсера Джоан Коллинз. Звезда сразу привлекла внимание фотографов на красной дорожке. Для церемонии открытия Коллинз выбрала белоснежное платье с открытыми плечами и длинным шлейфом.