Лена Ленина снова приехала в Канны, чтобы покорить всех крейзи причёской

Российская писательница и светская особа Лена Ленина снова приехала в Канны и появилась на красной дорожке с эпатажной причёской. Писательница и светская персона давно известна яркими выходами на красные дорожки.

На фото она позирует в светлом полупрозрачном платье с объёмными декоративными элементами и длинным шлейфом. Главный акцент образа — очень высокая причёска из светлых волос, поднятых вверх почти вертикально.

Образ дополнили яркий макияж, крупные серьги и сияющая отделка наряда. На фоне видны фотографы, которые снимают гостей церемонии.

Ленина давно известна необычными выходами на Каннском фестивале. Её причёски регулярно становятся отдельным поводом для обсуждения и привлекают внимание не меньше, чем наряды звёзд.

