«Сиди дома»: Елену Алфёрову пристыдили за выход с ребёнком на красную дорожку

Актриса Елена Алфёрова, известная по сериалам «Спасская», «Два холма» и «Наследство», пришла на открытие ММКФ с маленькой дочерью на руках, которой ещё нет года, и столкнулась с волной хейта в соцсетях.

Актриса не стала засиживаться в декрете и уже вернулась к съёмкам и светской жизни. На мероприятии она чувствовала себя воодушевлённо в своём наряде из бра с юбкой и жакета из страусиных перьев. На красной дорожке дочь не капризничала, а в зале малышка ползала по ступенькам, привлекая внимание звёзд.

«Моя дочь смело ползёт по карьерной лестнице», — написала Алфёрова.

Однако некоторых такие появления выбесили. Люди писали, что тащить ребёнка на такое мероприятие не стоило, а сама актриса поступила низко, попытавшись привлечь таким образом побольше внимания к своей персоне.

«Я не могу с этих комментариев. Если в двух словах, то смысл такой: «Сиди дома и не высовывайся!», — ответила артистка на упрёки.

