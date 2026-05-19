В Бостоне отец двоих детей погиб, застряв в эскалаторе в метро

В бостонском метро произошла трагедия: 40-летний мужчина получил смертельные травмы в результате инцидента на эскалаторе. Как сообщает Daily Mirror, происшествие случилось 27 февраля на станции «Дэвис» около пяти часов утра.

Мужчина погиб, застряв в эскалаторе в метро Бостона. Видео © X / Steven J. Latham

Стивен Маккласки, отец двоих детей, потерял равновесие, спускаясь по движущейся лестнице. Его куртка попала в механизм. Мужчина отчаянно пытался расстегнуть одежду, чтобы освободиться, но ткань намоталась вокруг шеи и начала душить его. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что более десятка человек прошли мимо умирающего, не оказав ему помощи. Один из прохожих несколько секунд понаблюдал за происходящим, после чего развернулся и ушёл в противоположном направлении.

Лишь спустя примерно 20 минут сотрудник станции остановил эскалатор. Прибывшие пожарные обнаружили, что часть кожи на спине пострадавшего была затянута в механизм, а одежда намертво застряла между ступенями. Чтобы извлечь мужчину, спасателям пришлось разбирать конструкцию. Маккласки впал в кому и был госпитализирован.

Девятого марта, через десять дней после происшествия, у него случился инфаркт. Врачам не удалось реанимировать мужчину. Сестра погибшего рассказала, что в последние годы он боролся с наркотической зависимостью, но «каждый день старался быть рядом с теми, кого любил». Семья Маккласки требует от транспортного управления взять на себя ответственность за случившееся. Офис окружного прокурора начал расследование.

Ранее в Санкт-Петербурге на станции «Чернышевская» полуторагодовалый ребёнок пострадал на эскалаторе — его пальцы попали в движущийся механизм. Инцидент произошёл в петербургском метро во время поездки ребёнка вместе с матерью на эскалаторе. Рука малыша оказалась в движущемся механизме подъёмника, после чего его работу экстренно остановили. На место оперативно вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего ребёнка доставили в медицинское учреждение.