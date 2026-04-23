В Санкт-Петербурге на станции «Чернышевская» полуторагодовалый ребёнок пострадал на эскалаторе — его пальцы попали в движущийся механизм. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

В метро Петербурга ребёнку зажевало пальцы на эскалаторе на «Чернышевской».

Инцидент произошёл в петербургском метро во время поездки ребёнка вместе с матерью на эскалаторе. Рука малыша оказалась в движущемся механизме подъемника, после чего его работу экстренно остановили. На место оперативно вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего ребёнка доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Представители подземки предположили, что могли быть нарушены правила пользования эскалатором. Также рассматривается версия, что за ребёнком в момент инцидента недостаточно внимательно следили сопровождающие взрослые.

Ранее в Орехово-Зуево подросток, пострадавший при взрыве петарды, перенёс хирургическое вмешательство, в ходе которого врачам пришлось ампутировать часть пальцев. Состояние пациента после операции оценивается как удовлетворительное, несмотря на полученные травмы.