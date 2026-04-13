Подростку из Орехово-Зуева ампутировали часть пальцев после взрыва петарды

Подросток, пострадавший при взрыве петарды в Орехово-Зуево, перенёс операцию, в ходе которой ему ампутировали часть пальцев. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Максим Забелин.

«Пациент прооперирован, к сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать. Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное», — отметил он.

По словам Забелина, ребёнок остаётся под наблюдением медиков. К его лечению подключены психологи, реабилитологи и другие специалисты.

Ранее Life.ru писал, что инцидент произошёл на спортплощадке в Орехово-Зуеве. Ребёнок 11 лет заинтересовался находкой и взял её в руки. Петарда взорвалась прямо в его кармане — мальчику оторвало пальцы.