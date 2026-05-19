«Это спорт»: 43-летняя Светлана Ходченкова удивила трюками на пилоне в чулках и стрипах
43-летняя Светлана Ходченкова в шортах и чулках показала сложные трюки на пилоне
Актрисе Светлане Ходченковой недавно исполнилось 43 года, но она продолжает удивлять поклонников своей физической формой. Артистка выложила в соцсетях видео, где выполняет сложные трюки на пилоне в чулках и стрипах. В комментариях она честно призналась: это не просто красивые движения, а настоящий тяжёлый труд.
Ходченкова показала сложные трюки на пилоне в 43 года. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svetlana_khodchenkova
«Да. Это спорт. Сначала ты прощаешься с нежной кожей на руках. Далее — всё остальное», — отметила Светлана.
Поклонники в восторге от её выносливости. Многие отметили, что она выглядит подтянутой и полной энергии. Сама актриса раньше говорила, что занимается спортом около пяти дней в неделю, а танцы на пилоне давно заменили ей обычные тренировки в зале.
Недавно Светлана Ходченкова сменила образ и отказалась от привычных длинных гладких волос. Результатом преображения актриса поделилась в своём блоге. На снимках она с кудряшками, в джинсах, белой рубашке и длинном пальто. Образ дополнили солнцезащитные очки.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svetlana_khodchenkova