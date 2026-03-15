Актриса Светлана Ходченкова тайно вышла замуж, и уже давно

Актриса Светлана Ходченкова, которая никогда не афишировала личную жизнь, оказалась замужем. Об этом сообщила её мать Татьяна в программе НТВ «Ты не поверишь!».

«Послушайте, она давно замужем, чего поздравлять-то?» — удивлённо ответила гостья передачи на вопрос журналистов о том, поздравила ли она дочь с новым семейным статусом.

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова известна по десяткам ролей в кино и театре, включая картины «Любовь в большом городе», «Росомаха: Бессмертный» и «Шпион, выйди вон!». Она окончила Школу-студию МХАТ (курс Константина Райкина) и продолжает активно сниматься. Ранее ходили слухи, что Ходченкова могла выйти замуж около года назад, но официальных подтверждений не было.

В начале февраля Life.ru рассказывал, что суд в Балашихе обязал актрису Светлану Ходченкову устранить нарушения в её квартире, из-за которых 13 соседских семей лишились горячей воды. Как выяснилось, в санузле сдаваемого артисткой жилья на общем стояке поставили запорный кран.