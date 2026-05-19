В Россию везут в два раза больше мотоциклов, чем ставят на учёт

В России заметно вырос рынок двухколёсной техники, но не все мотоциклы попадают в официальную статистику. По данным «Автостата», с января по апрель 2026 года в страну ввезли 27,6 тысячи новых мотоциклов, а на учёт поставили чуть более половины — около 14,6 тысячи единиц. Продажи в целом выросли на 6,5% год к году, передаёт газета «Известия».

Лидером остаётся сегмент малокубатурных мотоциклов (до 400 куб. см). Здесь доминируют бренды локальной сборки: Regulmoto, Motoland и Racer. В среднем и большом сегментах уверенно лидирует китайская марка Voge.

Рост обеспечивается маломощной техникой из Китая и её сборкой в России. Однако разрыв между ввозом и регистрацией эксперты объясняют не только сознательным уклонением от учёта. Часть техники лежит на складах дилеров. Кроме того, большой объём импорта приходится на питбайки — спортивный инвентарь, который в принципе не требует постановки на учёт.

А ранее Life.ru сообщал, что в России разработают ГОСТ безопасности для питбайков и спортивных мотоциклов. В Госдуме отметили, что документ установит технические требования, методы испытаний и правила классификации питбайков, а после его принятия вся ввозимая в страну техника будет проходить обязательную сертификацию.