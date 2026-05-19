Журналистку Ларину* из базы розыска МВД России заочно арестовали
Ксения Ларина*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / xlarina1*
Тверской суд Москвы заочно арестовал журналистку Ксению Ларину*, настоящее имя — Оксана Баршева*, признанную иноагентом. Ей избрали меру пресечения по делу о нарушении законодательства об иностранных агентах.
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца», — огласила решение судья.
Уголовное дело в отношении журналистки возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. До этого Баршеву* шесть раз штрафовали: четыре раза — за отсутствие плашки в Telegram-канале, ещё два — за отказ предоставить обязательную отчётность. Она находится в федеральном розыске.
Важнейшие новости о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов