Черниговскую область заволокло густым дымом от пожара на газовой инфраструктуре
Черниговскую область заволокло густым чёрным дымом. В соцсетях Украины сообщают о повреждениях на объектах газовой инфраструктуры. По данным очевидцев, густые облака дыма продолжают валить после пожара. Об ударе заявляет «Нафтогаз».
«В результате попадания дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования», — информирует компания.
Тем временем в Черниговской области украинские пограничники умирают от хантавируса. Врачи 11-го отряда Госпогранслужбы Украины подтверждают смертельные случаи. Они связаны с вирусом у бойцов, которые несут службу на позициях в этом районе. Киев официально признаёт только восемь случаев заболевания за последние годы в этом регионе.
