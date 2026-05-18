В Кривом Роге прогремели взрывы, повреждено промышленное предприятие

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате серии взрывов повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

«Повреждены предприятие и инфраструктура», — написал он в соцсетях.

Ранее Александр Ганжа, руководитель региональной администрации, сообщил, что в Днепровском районе области горит склад с пиротехническими материалами. Ночью в понедельник жители уже слышали серию взрывов в Днепропетровске, последствия которых продолжают уточнять.

Сегодня рано утром Life.ru рассказывал, что в Одессе и Днепропетровске вспыхнули мощные пожары после массированного удара Вооружённых сил России. Сообщается, что в атаке участвовали баллистические ракеты и дроны «Герань»