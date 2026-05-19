Учёные по зубному камню восстановили меню древних жителей Ботсваны

Учёные смогли узнать, чем питались жители северной и центральной Ботсваны в железном веке. Для этого они изучили не посуду и не остатки пищи, а зубной камень, возникающий из-за минерализации остатков пищи. Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences

Исследование опубликовано 13 мая 2026 года в Archaeological and Anthropological Sciences. Авторы проанализировали микроскопические растительные следы в зубном камне четырёх человек из археологических памятников Nioma, Taukome и Xaro.

В таких отложениях могут сохраняться фитолиты — крошечные минеральные частицы растений. По ним исследователи ищут следы древнего рациона, даже если сами продукты давно исчезли.

Главная находка — признаки употребления злаков. В образцах из Nioma и Taukome обнаружили частицы, которые согласуются с растениями вроде сорго и жемчужного проса.

Особенно интересным оказался след из Nioma. По данным авторов, у некоторых людей рацион мог заметно измениться за жизнь: в детстве они больше зависели от собирательства и рыбы, а во взрослом возрасте перешли к пище, связанной с выращиванием злаков.

Это важно для спора о том, как в регионе распространялось земледелие. Работа показывает, что новые пищевые привычки могли входить в жизнь не только медленно, на протяжении веков, но и довольно быстро — буквально в пределах одного поколения.

При этом картина была не одинаковой для всех поселений. В Xaro, как отмечают исследователи, следы указывают скорее на сохранение связи с речными и дикими ресурсами, а не на полный переход к зерновой пище

