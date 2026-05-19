19 мая, 10:03

Максимальная пенсия лётчика-испытателя в России превысила миллион рублей

Лётчики в вертолёте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANURAKE SINGTO-ON

Максимальная пенсия лётчика-испытателя в России в апреле превысила миллион рублей. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда.

Так, наибольшую выплату — 1 085 706 рублей — получают лётчики из Республики Марий Эл. Для сравнения, в Ставропольском крае их пенсия составляет 313,6 тысячи рублей. Пилоты из Республики Коми, Удмуртии, Ханты‑Мансийского автономного округа, Бурятии, Чукотки, Воронежской, Томской и Сахалинской областей получают более 200 тысяч рублей ежемесячно.

Средний же размер пенсии по всей категории составляет 174,1 тысячи рублей в месяц.

8,5 млрд рублей на пересчёт: Пенсии 136 тысяч россиян повысят в августе
Ранее в Социальном фонде заявили, что за прошедшее десятилетие средний размер социальной пенсии в России почти удвоился. Весной 2026 года он достиг 16 583 рублей. Для сравнения: в апреле 2016 года средняя пенсия составляла 8 634 рубля.

Владимир Озеров
