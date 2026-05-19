Получите советские деньги в 2026-м: Почему по вкладам СССР выходят не миллионы, а тысячи Оглавление Кто может получить компенсацию по старым вкладам в 2026 году Главные условия для получения выплаты Формула расчёта и коэффициенты компенсации Возрастные коэффициенты: что значит 3 и 2 Коэффициенты срока хранения: от 0,6 до 1,0 Примеры расчёта компенсации Какие вклады и средства подлежат компенсации, а какие — нет Как получить компенсацию: пошаговая инструкция Что делать, если сберкнижка утеряна Компенсация для наследников и выплата на ритуальные услуги Часто задаваемые вопросы Заключение Кому положена компенсация по вкладам в Сбербанке СССР, открытым до 20.06.1991, в 2026 году? Условия, формула расчёта (остаток × коэффициенты), документы, порядок обращения в Сбербанк, выплаты наследникам и компенсация на ритуальные услуги. 19 мая, 11:06 Можно ли получить компенсацию по советским вкладам в 2026: полный обзор. Обложка © ChatGPT

Компенсация по советским вкладам — тема, которая всплывает каждую весну: люди находят старую сберкнижку и надеются, что «там должны быть миллионы». На деле программа работает иначе: компенсацию выплачивают по вкладам Сбербанка СССР, открытым до 20 июня 1991 года, и суммы чаще выходят небольшими. Об этом 18 мая 2026 года напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв: право на выплату есть у граждан РФ, родившихся до 1991 года включительно, а также у наследников, но рассчитывать стоит на «помощь на бытовые расходы», а не на большие суммы.

Ниже — понятный гид: кому положена компенсация по вкладам до 1991 года в 2026-м, как её посчитать и что делать, если сберкнижка потеряна.

Кто может получить компенсацию по старым вкладам в 2026 году

Право на компенсацию советских вкладов – 2026 обычно есть у двух групп:

вкладчики – граждане РФ , если вклад был открыт в Сбербанке СССР на территории РСФСР и выполняются условия по датам;

, если вклад был открыт в Сбербанке СССР на территории РСФСР и выполняются условия по датам; наследники вкладчика (или лица, оплатившие похороны) — при наличии документов о наследстве/расходах.

Возрастной принцип звучит так: компенсацию получают граждане РФ, родившиеся по 1991 год включительно, либо их наследники — это и подчеркнул депутат Свищёв.

Главные условия для получения выплаты

Здесь важно не запутаться в датах. Рассказываем.

Компенсация выплачивается, если вклад:

открыт до 20.06.1991; существовал (был действующим) на 20.06.1991; не был закрыт в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года — если вклад закрывали в этот промежуток, компенсация по нему, как правило, не выплачивается.

Важный нюанс: компенсация относится к вкладам в системе Сбербанка СССР на территории РСФСР. Вклады, открытые в союзных республиках, под программу, как правило, не подпадают.

Формула расчёта и коэффициенты компенсации

Сумму считают по простой схеме:

Компенсация = остаток на 20.06.1991 × возрастной коэффициент × коэффициент срока хранения.

Возрастные коэффициенты: что значит 3 и 2

3 — если вкладчик родился в 1945 году и ранее (и для наследников таких вкладчиков);

— если вкладчик родился (и для наследников таких вкладчиков); 2 — если вкладчик родился в 1946–1991 годах (и для наследников таких вкладчиков).

Коэффициенты срока хранения: от 0,6 до 1,0

Этот коэффициент зависит от того, когда вклад закрыли (или закрывали ли вообще). В публичных разъяснениях чаще всего фигурирует диапазон 0,6–1,0: чем дольше вклад «хранился», тем ближе коэффициент к 1.

Важно: итоговую сумму могут уменьшить на ранее полученные компенсации по этому же вкладу (если человек уже обращался раньше).

Что делать, если на сберкнижке из СССР были деньги. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Примеры расчёта компенсации

Чтобы было наглядно, возьмём простые примеры с условным коэффициентом хранения 1,0 (максимальный). Реальный коэффициент зависит от истории вашего вклада.

Пример 1. Вы вкладчик 1943 года рождения.

Остаток на 20.06.1991 — 1000 руб.

Возрастной коэффициент — 3.

Компенсация: 1000 × 3 × 1,0 = 3000 руб.

Пример 2. Вы вкладчик 1960 года рождения.

Остаток на 20.06.1991 — 1500 руб.

Возрастной коэффициент — 2.

Компенсация: 1500 × 2 × 1,0 = 3000 руб.

Именно поэтому Свищёв и говорит, что суммы обычно получаются небольшими, но для пенсионеров 2–3 тысячи могут быть ощутимыми.

Какие вклады и средства подлежат компенсации, а какие — нет

Обычно компенсируются вклады Сбербанка СССР, которые подходят под условия по датам и территории.

Не будет компенсации, если:

вклад закрыли с 20.06.1991 по 31.12.1991 ;

; вклад был открыт не в системе Сбербанка СССР на территории РСФСР, а, например, в другой союзной республике;

человек ожидает «пересчёта по инфляции СССР» — программа так не устроена: выплаты считают от остатка на 20.06.1991 с коэффициентами, а не по ценам 2026 года.

Как получить компенсацию: пошаговая инструкция

Если у вас на руках сберкнижка, всё делается довольно просто:

Прийти в отделение Сбербанка. Взять паспорт и сберкнижку. Написать заявление на выплату компенсации (сотрудник подскажет форму).

Дальше банк проверит вклад и рассчитает сумму по установленным правилам.

Что делать, если сберкнижка утеряна

Потеря сберкнижки — не приговор. В Сбербанке есть процедура розыска/восстановления сведений: вы подаёте заявление, банк ищет вклад по архивным данным и подтверждает остаток.

Сразу настройтесь на две вещи:

поиск может занять время;

вклад может быть закрытым / не подходящим по датам — тогда компенсации не будет.

Компенсация для наследников и выплата на ритуальные услуги

Если вкладчик умер, у наследников есть две возможности:

Компенсация по вкладу — при наличии документов о наследовании и соблюдении общих условий по вкладу. Компенсация на ритуальные услуги — до 6000 руб. (если расходы на похороны оплачивали наследники или иные лица). На сайте Сбербанка отдельно указано, что такая выплата может назначаться и не «съедает» право на основную компенсацию: она учитывается по правилам закона.

У Сбербанка есть отдельный раздел с перечнем документов для наследников и для компенсации похоронных расходов — лучше сверять список заранее, чтобы не ходить дважды.

Часто задаваемые вопросы

Я родился в 1992 году. Могу ли я получить компенсацию по вкладу?

Обычно право на компенсацию связывают с категориями граждан РФ, родившихся по 1991 год включительно, и их наследников.

Вклад был открыт на моё имя, но сберкнижка утеряна много лет назад. Что делать?

Идти в Сбербанк с паспортом и писать заявление на розыск вклада.

Я уже получал компенсацию раньше. Могу ли претендовать на дополнительную выплату?

Зависит от того, были ли выплаты по этому вкладу и в каком объёме: итоговую сумму могут уменьшать на ранее полученные компенсации.

Почему компенсация такая маленькая? Где мои «потерянные миллионы»?

Потому что компенсацию считают не «по современной стоимости денег», а по установленной формуле от остатка на 20.06.1991 и коэффициентов.

Какие документы нужны, чтобы получить компенсацию вместо умершего родственника?

Как минимум: паспорт, документы о наследстве (или подтверждение расходов на похороны) и сведения о вкладе. Точный перечень — у Сбербанка в правилах компенсационных выплат.

Можно ли получить компенсацию по вкладу, который был закрыт в 1991 году после 20 июня?

Как правило, нет: вклады, закрытые в период 20.06.1991–31.12.1991, под компенсацию не подпадают.

Куда обращаться: в Сбербанк или в МФЦ?

По этой программе обращаются в Сбербанк (в отделение).

Почему в Сбербанке отказали? Что делать?

Чаще всего причина в датах закрытия вклада, территории открытия или отсутствии подтверждений. Попросите письменное объяснение причины и перепроверьте условия по датам/документам.

Заключение

Компенсация по вкладам до 1991 года в 2026 году действительно существует, но работает по строгим правилам: вклад должен быть открыт до 20.06.1991, действовать на эту дату и не быть закрытым в период 20.06.1991–31.12.1991.

Сумму считают по формуле «остаток × коэффициенты», поэтому выплаты обычно выходят небольшими — и именно так об этом говорил депутат Свищёв.

Если у вас сохранилась сберкнижка (или хотя бы данные о вкладе), начинать нужно с обращения в Сбербанк: там подскажут, как писать заявление, проверят вклад и рассчитают выплату.

Авторы Кирилл Золотарев