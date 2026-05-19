19 мая, 09:55

Новак заявил о необходимости заместить 11 млн рабочих мест за 5 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

В ближайшие пять лет российской экономике потребуется заместить около 11 млн рабочих мест из-за выхода сотрудников на пенсию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на форуме по повышению производительности труда.

По его словам, кадровый дефицит уже стал вызовом для экономики, особенно для приоритетных отраслей.

«В ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию предстоит заместить около 11 млн рабочих мест», — подчеркнул Новак.

Он отметил, что решать проблему планируется за счёт перераспределения трудовых ресурсов в пользу сфер с высокой производительностью, включая промышленность, IT, креативные индустрии и туризм.

Росстандарт принял ГОСТ об устройстве рабочего места по японскому методу

Ранее президент России Владимир Путин, открывая первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам, заявил, что экономика страны должна стать эффективнее за счёт качественных изменений на рынке труда. Глава государства призвал создавать современные, хорошо оплачиваемые рабочие места в секторах с высокой производительностью труда.

Александра Вишнякова
