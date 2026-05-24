Мирра Андреева стартовала на «Ролан Гаррос» с уверенной победы над француженкой

Первая ракетка России Мирра Андреева успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). В первом круге 19-летняя теннисистка переиграла хозяйку кортов Фиону Ферро в двух сетах 6:3, 6:3.

Андреева занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 29-летняя Ферро идёт 200-й. На грунтовый турнир Большого шлема ей предоставили wild card. Во втором круге соперницей Мирры будет 26-летняя испанка Марина Бассольс (177-я ракетка мира), победившая Эмилиану Аранго из Колумбии.

В мужской сетке удачно стартовал Карен Хачанов (15-й номер рейтинга ATP). Его соперником также был местный теннисист — Артюр Жеа (140-й). 30-летний россиянин обыграл 21-летнего француза в трёх сетах — 6:3, 7:6 (7:3 на тай-брейке), 6:0. В следующем круге Хачанов сыграет против 36-летнего аргентинца Марко Трунгеллити (81-й), который взял верх над ещё одним представителем Франции Кирианом Жаке.