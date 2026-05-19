Съёмку макаки-сироты Панча хотят запретить из-за вторжения людей в вольер

Японский зоопарк, где живёт знаменитая макака-сирота Панч, прославившаяся тем, что нашла замену матери в плюшевой игрушке, вынужден ограничить съёмку обезьянки. Всё больше посетителей пытаются пробраться к Панчу или сняться с ним. Последней каплей стала ночная «вылазка» двух американцев в обезьянник.

«С учётом сложившейся ситуации мы пока приостановим рассмотрение консультаций и планов съёмок, поступавших от многих YouTube-блогеров и других лиц», — уточнили в пресс-службе администрации зоопарка.

В учреждении даже рассматривают вариант с полным запретом съёмок вольера. Сейчас зоопарк хочет оценить последствия таких ограничений, после чего будет принято окончательное решение. Также по территории будет ходить патруль, а зоны с ограниченным доступом расширят.

Напомним, Панч прославился благодаря душещипательным кадрам, облетевшим соцсети. На них взрослая макака таскает малыша по земле в японском зоопарке, а он мчится за утешением к плюшевому орангутану. Игрушка заменила ему мать, которая отказалась от детёныша. После такой дедовщины внимание мировой общественности к Панчу выросло многократно. А сам зоопарк активисты начали обвинять в попустительстве подобным «методам» воспитания у обезьян. Накануне, 18 мая, двух американцев задержали после «вылазки» к знаменитому малышу Панчу. Нарушители хотели поснимать детёныша макаки.