Политолог раскрыл, когда Россия и Европа смогут вернуться к нормальным отношениям

Политолог Николай Топорнин заявил, что отношения между Россией и Европой могут быть нормализованы не раньше чем через 30–40 лет. При нынешних обстоятельствах это невозможно, сказал он, не питая иллюзий.

При этом в Брюсселе уже начинают мыслить «послевоенными категориями», понимая неминуемость возобновления контактов с Москвой. Однако конкретики пока нет. Корень всех будущих взаимоотношений с Европой, подчеркнул аналитик в беседе с «Газетой.ru», кроется в том, как будет выстроен диалог между Россией и Украиной после окончания конфликта.

А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа усиливает давление на Россию ради начала переговоров. По словам политика, Украина и дальше может рассчитывать на неизменную поддержку ЕС. При этом сам Евросоюз, как отметил канцлер, готов к диалогу за одним столом с Киевом, Москвой и Вашингтоном.