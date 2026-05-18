Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.ru» заявил, что Европа должна заставить Украину сесть за стол переговоров. В противном случае, по его словам, последствия могут быть самыми ужасными.

«Мы играем здесь первым номером. Мы в атаке, мы освобождаем наши конституционные территории, а Украине просто говорить с нами не о чем», — отметил сенатор.

Он назвал голословными заявления Киева о необходимости принудить Россию к миру, назвав это «уловкой» и «мелкой хитростью». По его мнению, Европа, которая годами кормит и вооружает украинскую сторону, обязана заставить её остановиться и начать диалог.

Тем временем в Кремле заявили о паузе в мирном процессе по Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает, что переговорное движение может быть возобновлено.