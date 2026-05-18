Кремль заявил о паузе в мирном процессе по Украине и надежде на его возобновление

Мирный процесс по Украине в настоящий момент находится на паузе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассчитывает, что переговорное движение может быть возобновлено.

«В настоящий момент мирный процесс на паузе. Но надеемся, что может быть возобновлён», — сказал представитель Кремля.

Других подробностей о возможных сроках возвращения к обсуждению мирного урегулирования Песков не привёл.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и регулярных обсуждений возможных дипломатических сценариев вокруг украинского конфликта. В Кремле ранее неоднократно заявляли, что Россия готова к переговорам при учёте своих условий и ситуации «на земле». Однако ранее замглавы МИД РФ, участник последнего раунда переговоров с Украиной в Женеве Михаил Галузин сообщил, что Россия не получала от Киева никаких известий о намерении возобновить диалог по урегулированию конфликта.