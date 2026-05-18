Россия на сегодняшний день не получала от Киева никаких известий о намерении возобновить диалог по урегулированию конфликта. Об этом во время общения с газетой «Известия» сообщил замглавы МИД РФ, участник последнего раунда переговоров с Украиной в Женеве Михаил Галузин.

По его словам, сигналов о готовности к содержательному продвижению в переговорном процессе из украинской столицы не поступало. Галузин подчеркнул, что для создания предпосылок к результативным переговорам главарю киевского режима Владимиру Зеленскому следовало бы отдать вооружённым силам страны приказ прекратить огонь и оставить территорию Донбасса, а также других регионов, которые вошли в состав России.

«Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что в настоящее время ведётся активная работа над решением гуманитарных задач: обменом военнопленными, возвращением гражданских лиц, воссоединением семей, в первую очередь детей с родителями.

Ранее политолог Вадим Трухачёв заявил, что Европа может выразить готовность признать российский статус Крыма и Донбасса, но взамен потребует от Москвы «уйти» с постсоветского пространства. По его словам, Евросоюз намерен поставить России жёсткий ультиматум, а не вести переговоры. Аналитик назвал вероятным «переговорщиком» генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Европа, считает эксперт, будет готова признать за РФ Крым и Донбасс, но не более того.