28 апреля, 22:54

Захарова заявила о необходимости признания Крыма и Донбасса российскими

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование конфликта на Украине требует признания российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом она сказала в интервью порталу Firstpost, текст опубликован российским внешнеполитическим ведомством.

Дипломат отметила, что урегулирование возможно лишь «при устранении первопричин кризиса»: возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Также это касается нарушений прав русскоязычного населения и притеснения православной церкви.

«Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учёт наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире. Нужны юридически обязывающие договорённости и механизмы, гарантирующие невозобновление кризиса. К сожалению, сегодня мы не видим в Киеве политической воли к миру», — отметила Захарова.

Захарова раскрыла, почему не существует каверзных вопросов

А ранее стало известно, что будущий венгерский премьер Петер Мадьяр намерен организовать переговоры с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Встречу политик планирует провести в начале июня в городе Берегово, чтобы обсудить положение этнических венгров в Закарпатье. По мнению политика, текущий формат взаимодействия между странами требует перезагрузки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

