Захарова раскрыла, почему не существует каверзных вопросов

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова уверена, что каверзных вопросов не существует. Своим мнением она поделилась во время встречи со студентами ИСАА МГУ имени Ломоносова.

По словам спикера, вопрос становится неудобным только по одной причине. А именно — когда отвечающий не умеет на него правильно реагировать.

«Есть такое понятие — каверзные вопросы. Хотя нет каверзных вопросов. Есть просто вопросы. Они каверзными становятся оттого, что вы не умеете на них отвечать. Вот и всё», — пояснила Захарова.

Представитель МИД работает в этой должности уже более десяти лет. Она еженедельно проводит брифинги, где отвечает на вопросы журналистов, включая иностранных.

А ранее Мария Захарова заявила, что журналисты из Франции, взявшие интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, столкнулись с травлей на родине. По её словам, после публикации беседы репортёры ещё несколько недель вынуждены были оправдываться перед агрессивно настроенными представителями общественности.