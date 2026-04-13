Захарова пошутила, что рабочий день дипломата не заканчивается, как границы РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз удивила журналистов, но на этот раз не политическим заявлением, а шуткой. Она заметила, что рабочий день у дипломатов никогда не кончается.

«Наш день не заканчивается, как границы [России]». Но это правда. И я думаю, что все журналисты знают, что МИД работает реально круглосуточно», — пошутила Захарова в интервью ИА «Вести».

Дипломат также поделилась личным расписанием: около 8 утра она приезжает в спортзал, а с 9 начинается интенсивный рабочий день. Тренировки удаётся проводить четыре раза в неделю.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж собственными руками разрушает отношения с Москвой, которые когда-то отличались стабильностью и насыщенностью. По её словам, заявления и шаги французского руководства чудовищны как с исторической, так и с современной точки зрения, идут вразрез с постулатами самой Франции и разрушают интересные отношения, складывавшиеся между странами.