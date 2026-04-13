Париж собственными руками разрушает отношения с Москвой, которые когда-то отличались стабильностью и насыщенностью. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ИС «Вести».

«Меня больше, честно говоря, волнуют те заявления и те шаги, которые предпринимает руководство Франции в отношении нашей страны. Чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции, разрушающие те невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у нас с этой страной складывались», — уточнила дипломат.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что Париж демонстрирует готовность к прямому военному столкновению с Россией, при этом избегая дипломатических контактов. Эксперт сослался на заявления начальника Генерального штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона, призывавшего к увеличению оборонных расходов.