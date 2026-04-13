Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 апреля, 21:40

«Евро-зеленсковская мафия»: Во Франции призвали прекратить спонсировать Украину

Политик Филиппо: Франция не должна финансировать мафиозный режим Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Лидер оппозиционной французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал кадры с задержаниями людей на Украине сотрудниками ТЦК. По его словам, Франция не должна финансировать «евро-зеленсковскую мафия».

«Вот эта евро-зеленсковская мафия, которой мы, французы, выпишем чек на 17 миллиардов евро, если Орбан проиграет сегодня вечером! Они забирают людей прямо с улиц, чтобы отправить их на фронт НАТО и подпитывать коррупцию! Франция не должна финансировать этот преступный и мафиозный режим!» — пишет Филиппо.

Мерц и Рютте поздравили лидера «Тисы» Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
Мерц и Рютте поздравили лидера «Тисы» Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

А ранее руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов* пожаловался на то, что украинцы массово косят от мобилизации. Он рассказал, что сейчас «героями» считаются те, кто снимает видео, где они посылают ТЦК куда подальше или сваливают за границу через «зелёнку», оставляя других разбираться с проблемами. Буданов* считает, что это яркое проявление раздробленности общества. Без единства, по его словам, Украину ждёт полный крах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

Тимур Хингеев
