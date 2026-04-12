Мерц и Рютте поздравили лидера «Тисы» Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Глава оппозиционной партии «Тиса», евродепутат Петер Мадьяр сообщил, что уже начал принимать звонки с поздравлениями от иностранных лидеров в связи с триумфом на парламентских выборах в Венгрии.

«Нас поздравили по телефону канцлер Германии [Фридрих Мерц] и генеральный секретарь НАТО [Марк Рютте]», — написал он у себя в соцсетях. По данным из европейских столиц, приветствия Мадьяру направил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, что лидер «Тисы» пользовался широкой поддержкой многих европейских политиков, включая руководителей Евросоюза, в его противостоянии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ожидается, что Мадьяр займёт пост главы правительства на первом заседании парламента нового созыва, которое состоится в начале мая. Точную дату определит президент страны Тамаш Шуйок.

Согласно последним данным Национального избирательного бюро, после обработки 81,49% голосов «Тиса» получает 137 из 199 мест в законодательном органе, что даёт ей конституционное большинство. Правящая коалиция в составе партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с Орбаном и её младших партнёров — христианских демократов — пока может рассчитывать лишь на 55 мандатов. Праворадикальная партия «Наша родина» проходит в парламент с 7 местами. Остальные политические силы, как и ожидалось, не сумели преодолеть пятипроцентный барьер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» будет служить родине и венгерской нации, даже оказавшись в оппозиции. Соответствующее заявление политик сделал, выступая перед сторонниками в штабе партии. После обработки 73% бюллетеней «Тиса» забирает 2/3 мест в парламенте.