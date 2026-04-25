Французские журналисты, взявшие интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, столкнулись с травлей на родине. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что после публикации беседы репортёры ещё несколько недель вынуждены были оправдываться перед агрессивно настроенными представителями общественности. В связи с этим Захарова назвала поразительным заявление посла Франции в Москве Николя де Ривьера о том, что французские журналисты могут свободно общаться с кем угодно.

«Да как же они могут брать интервью у российских представителей, когда потом они ещё пару недель должны оправдываться перед всеми во Франции, вот этими агрессивно настроенными якобы общественными деятелями, за которыми мы, конечно, знаем, кто стоит, в том, что они просто задали вопрос», — сказала дипломат.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европа прилагает значительные усилия для вовлечения Франции в конфликт с Россией. По его словам, истинная опасность исходит от сторонников европейской интеграции. Филиппо призвал активно распространять информацию о том, что РФ не представляет угрозы для Франции.