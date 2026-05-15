Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 13:17

«Жёсткий ультиматум»: Политолог раскрыл, что ЕС потребует от РФ в обмен на Крым и Донбасс

Политолог Трухачёв: ЕС может признать Крым и Донбасс при уходе РФ из стран СНГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Европа может выразить готовность признать российский статус Крыма и Донбасса, но взамен потребует от Москвы «уйти» с постсоветского пространства. Такое мнение «Газете.ru» высказал политолог Вадим Трухачёв.

По его словам, Евросоюз намерен поставить России жёсткий ультиматум, а не вести переговоры. Аналитик назвал вероятным «переговорщиком» генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Европа, считает эксперт, будет готова признать за РФ Крым и Донбасс, но не более того. Из остальной Украины, а также с Балкан и всего постсоветского пространства Россия должна «выметаться».

Трухачёв добавил, что в Белоруссии протесты 2020 года были репетицией госпереворота, и сейчас западные страны активно обрабатывают молодое поколение. Чтобы иметь прочную позицию, Москве необходимо продолжать наступление и брать под контроль Харьков, Запорожье и Херсон, резюмировал политолог.

В Госдуме оценили шансы Армии России полностью освободить Донбасс осенью
В Госдуме оценили шансы Армии России полностью освободить Донбасс осенью

А ранее в МИД РФ заявили, что урегулирование конфликта на Украине требует признания Крыма и Донбасса. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, урегулирование возможно лишь «при устранении первопричин кризиса»: возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar