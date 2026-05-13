Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» выразил уверенность, что Россия вполне может взять под контроль всю территорию Донбасса к осени этого года. По его словам, западные оценки ситуации точнее украинских, потому что Киев больше не является самостоятельным игроком.

Он находится под полным контролем Запада, который снабжает его деньгами, оружием и разведданными. Главная задача России, как напомнил парламентарий, — беречь людей и воевать техникой. Это усложняет процесс, но не делает его невыполнимым. Колесник считает, что Зеленский заинтересован в затягивании конфликта, потому что окончание войны для него равносильно смерти.

«Денег у него хватит, вопрос в том, как сохранить жизнь», — отметил депутат.

Он также добавил, что если западные страны хотят скорейшего мира, им будет легче перестать поддерживать Киев. Россия, в свою очередь, держится, хотя и переживает непростые времена.

Кроме того, в России допустили применение ядерного оружия для ускоренного освобождения Донбасса. По словам аналитика Юрия Кнутова, если будет принято решение подобное решение, то вытеснение ВСУ из региона может произойти гораздо раньше осени 2026 года.