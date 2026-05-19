«Это потрясающе»: Ольга из «Любовь и голуби» готова посетить открытие арт-объекта на месте съёмок

Актриса Сизоненко рада созданию арт-объекта на месте съёмок «Любовь и голуби»

Кадр из фильма «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, сцен. Владимир Гуркин. Обложка © Кинопоиск

Актриса Лада Сизоненко, сыгравшая младшую дочь главных героев фильма «Любовь и голуби» Ольгу, назвала прекрасной идеей создание арт-объекта о прощении в городке Медвежьегорск, где Владимир Меньшов снимал культовую картину. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

«Как замечательно, что восстанавливают дом, в котором снимался фильм. Это отлично, прям потрясающе... Давно надо было это сделать... Молодец человек», — сказала артистка.

Сизоненко рада, что есть люди, заинтересованные в этом. Если актрисе поступит приглашение на открытие арт-объекта, то она, конечно, не откажется.

Вообще, в память о прощении возводить арт-объекты — это интересно. Если это кому-то будет полезно, приятно, и вообще, там, где люди встречаются, какие-то воспоминания, какие-то мысли положительные, это, мне кажется, очень будет здорово.

Лада Сизоненко

Актриса

Тест: «Кака така любовь…» — Назовите советский фильм по кадру с семьёй! Наберёте хотя бы 4/7?
Ранее Life.ru рассказывал, что в Медвежьегорске на месте съёмок фильма «Любовь и голуби» появится арт-объект — символ прощения и любви, главных тем культового фильма Владимира Меньшова. Объект будет посвящён центральным героям ленты — Надежде и Василию.

Владимир Озеров
