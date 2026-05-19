18 мая, 21:05

На месте съёмок фильма «Любовь и голуби» может появиться арт-объект — символ прощения

Фото © "Любовь и голуби", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

В Медвежьегорске местный энтузиаст выкупил дом, где снимали культовый советский фильм «Любовь и голуби», и своими силами воссоздаёт его интерьеры. Власти Карелии не исключают, что в городке появится арт-объект, посвящённый главным героям ленты — Надежде и Василию. Об этом в интервью Life.ru рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«У Медвежьегорска большой туристический потенциал. Мы сейчас думаем о том, чтобы там появился знаковый объект, символизирующий любовь и прощение. В фильме это воплощено как раз в главных героях — Надежде и Василии. Прорабатываем новые экскурсионные маршруты, включающие рассказ о самом фильме и истории города Медвежьегорска», — рассказал губернатор.

В Карелии воссоздадут интерьер дома, где снимали фильм «Любовь и голуби»
Подробнее о том, как развивают туризм в Карелии, читайте в интервью Артура Парфенчикова на Life.ru.

