«Бог помогает тем, кто помогает себе сам»: Вассерман ответил на философию Гогунского о богатых

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru считает, что далеко не все состоятельные люди умны. Так он прокомментировал заявление актёра Виталия Гогунского о связи слова «богатый» с Богом и том, что глупые не могут иметь высокий достаток.

Происхождение слова «богатый» и вправду от слова «Бог», «Богом дан», там действительно имелось в виду, что богатство достигается благодаря той или иной форме Божьей помощи. Но лично я предпочитаю формулировку: «Даже Господь Бог помогает только тем, кто помогает себе сам» Анатолий Вассерман депутат Государственной Думы

Но дело даже не в этом, продолжил Вассерман. Если кто-то достиг богатства своим умом и усилиями, это вовсе не означает, что наследники будут такими мозговитыми и трудолюбивыми. Более того, как правило, внуки человека, самостоятельно достигшего богатства, уже способны только «промотать» то, что им досталось.

Дети же, как правило, не понимают, какими трудами всё это было достигнуто, и не пользуются возможностями для саморазвития.

Даже если несколько поколений подряд оказываются достаточно хороши, чтобы удерживать доставшиеся богатства, то это вовсе не означает, что для сохранения наследства нужны те же умственные способности, что и для его первоначального создания. Насколько можно судить, далеко не все богатые достаточно развиты хотя бы для того, чтобы его не растратить, резюмировал Вассерман.

Напомним, актёр Виталий Гогунский внезапно заявил, что богатые люди не бывают тупыми, потому что внутри них «есть Бог». По его мнению, удержать богатство гораздо сложнее, чем просто стать популярным. Артист также считает, что «богатство просто так не даётся».