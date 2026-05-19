В Якутии спасатели эвакуируют фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б»

В Вилюйском районе Якутии спасатели совместно со специалистами «Роскосмоса» приступили к эвакуации отделяющихся фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной в декабре 2025 года. Также в работах принимают участие экологи — как местные, так и приезжие из Москвы и Хабаровска. Они замеряют уровень радиации в почве и водоёмах.

Фрагменты «Союза», обнаруженные в Якутии. Обложка © Telegram / Служба спасения Якутии

«Оборудовали вертолётную площадку и начинаем эвакуацию найденных фрагментов», — рассказал заместитель начальника аэромобильного отряда Службы спасения Якутии, старший группы спасателей Павел Алексеев. Сегодня к аналогичной работе приступила ещё одна группа спасателей — в Алданском районе.

Напомним, ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Восточный и вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора. На борту также были два российских аппарата «Аист-2Т» и ещё 50 небольших разного назначения.

«Аисты» отделились примерно через час после старта, а остальные устройства выходили на орбиту группами. Вся операция заняла около пяти часов. Позже Служба спасения Якутии сообщила, что в Вилюйском районе упал фрагмент отделившейся части ракеты. Спасатели вместе с сотрудниками «Роскосмоса» выехали на место — в Югюлетский наслег Вилюйского улуса — и зафиксировали падение.