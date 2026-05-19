19 мая, 15:36

Карлос Алькарас снялся с Уимблдона из-за травмы

Карлос Алькарас. Обложка © ТАСС / SEBASTIEN NOGIER

Испанский теннисист Карлос Алькарас объявил, что не сыграет на Уимблдоне из-за травмы. Вторая ракетка мира заявила о решении на своей странице в соцсети X.

«Моё восстановление идёт по хорошему пути, и я чувствую себя гораздо лучше, но, к сожалению, я всё ещё не готов играть», написал спортсмен.

Ранее Life.ru сообщал, что российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Полина Никифорова
