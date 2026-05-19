19 мая, 17:17

Орлов: Число участников «Движения первых» достигло 15 миллионов

Участники «Движения первых». Обложка © Telegram / Артур Орлов

Участниками «Движения первых» в России являются 15 миллионов человек, объединённых 89 региональными отделениями. Об этом заявил председатель правления Артур Орлов в День детских общественных организаций, который отмечается 19 мая. Кроме того, речь идёт о 12 направлениях деятельности и 45 коллективных организаций по воспитанию молодёжи.

«Здесь каждый ребёнок может найти интересное для него направление: заниматься добровольчеством, наукой, экологией, туризмом, спортом, медиа, творчеством, патриотическими и социальными проектами», — цитирует Орлова пресс-служба организации.

Ранее председатель правления «Движения первых» Артур Орлов заявил, что часть российских вузов учитывают участие абитуриентов в проектах движения при поступлении, и приложил список из 17 университетов, где дают дополнительные баллы. Например, Забайкальский государственный университет начисляет 10 баллов за членство в «Совете первых», а Дальневосточный федеральный университет — 10 баллов за участие в «Совете обучающихся» от пяти месяцев и не менее чем в пяти мероприятиях движения.

