Орлов: Число участников «Движения первых» достигло 15 миллионов

Участниками «Движения первых» в России являются 15 миллионов человек, объединённых 89 региональными отделениями. Об этом заявил председатель правления Артур Орлов в День детских общественных организаций, который отмечается 19 мая. Кроме того, речь идёт о 12 направлениях деятельности и 45 коллективных организаций по воспитанию молодёжи.

«Здесь каждый ребёнок может найти интересное для него направление: заниматься добровольчеством, наукой, экологией, туризмом, спортом, медиа, творчеством, патриотическими и социальными проектами», — цитирует Орлова пресс-служба организации.

Ранее председатель правления «Движения первых» Артур Орлов заявил, что часть российских вузов учитывают участие абитуриентов в проектах движения при поступлении, и приложил список из 17 университетов, где дают дополнительные баллы. Например, Забайкальский государственный университет начисляет 10 баллов за членство в «Совете первых», а Дальневосточный федеральный университет — 10 баллов за участие в «Совете обучающихся» от пяти месяцев и не менее чем в пяти мероприятиях движения.