В «Движении первых» назвали вузы России, дающие баллы абитуриентам за участие в организации
Дополнительные баллы за участие в Движении первых дают 17 вузов России
Обложка © АГН «Москва»
Часть российских вузов учитывают участие абитуриентов в проектах «Движения первых» при поступлении. Данное заявление сделал председатель правления организации Артур Орлов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что команда движения подготовила соответствующий список высших учебных заведений, который будет полезен старшеклассникам и их родителям. Орлов прикрепил перечень из 17 вузов, предоставляющих дополнительные баллы за активность в организации.
Согласно предоставленным данным, Забайкальский государственный университет начисляет 10 баллов за членство в местном или региональном «Совете первых». Дальневосточный федеральный университет добавляет 10 баллов за участие в «Совете обучающихся» продолжительностью от пяти месяцев, а также если абитуриент был задействован минимум в пяти мероприятиях движения.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября российским студентам, обучающимся по специальностям, имеющим ключевое значение для научно-технологического развития страны, будет увеличена президентская стипендия до 30 тысяч рублей. Помимо того, 5700 студентов, курсантов и слушателей вузов получат стипендию Правительства России в размере 20 тысяч рублей.