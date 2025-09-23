В «Движении первых» назвали вузы России, дающие баллы абитуриентам за участие в организации

Часть российских вузов учитывают участие абитуриентов в проектах «Движения первых» при поступлении. Данное заявление сделал председатель правления организации Артур Орлов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что команда движения подготовила соответствующий список высших учебных заведений, который будет полезен старшеклассникам и их родителям. Орлов прикрепил перечень из 17 вузов, предоставляющих дополнительные баллы за активность в организации.

Согласно предоставленным данным, Забайкальский государственный университет начисляет 10 баллов за членство в местном или региональном «Совете первых». Дальневосточный федеральный университет добавляет 10 баллов за участие в «Совете обучающихся» продолжительностью от пяти месяцев, а также если абитуриент был задействован минимум в пяти мероприятиях движения.