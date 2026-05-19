В Испании служебная собака нашла 195 тысяч евро в машине украинца
В Испании служебная собака Гражданской гвардии обнаружила 195 тысяч евро, спрятанные в автомобиле мужчины с Украины. Проверка проходила на трассе A-31 в районе Чинчилья-де-Монтеарагон в провинции Альбасете, пишет газета Hoy.
«Помпа, молодая служебная собака породы бельгийская овчарка малинуа из кинологической службы гражданской гвардии, обнаружила 195 тысяч евро, спрятанные между сиденьями автомобиля», — говорится в публикации.
Купюры были разложены по нескольким пакетам и спрятаны в салоне машины. Владелец, по данным издания, не смог объяснить происхождение денег.
Правоохранители изъяли наличные, поскольку в Испании без декларации разрешено перевозить не более 100 тысяч евро. Мужчину привлекли к ответственности за административное нарушение.
